Åpner anbudskonkurransen igjen

Det er avdelingen for romteknologi som skal bygges om.

Nordland fylkeskommune melder om reåpningen i en pressemelding.

Tidligere i år ble den forrige anbudskonkurransen avblåst, ettersom det var feil i konkurransegrunnlaget. Nå er feilene rettet opp og dermed kan anbudet lyses ut nok en gang.

Fylkesråden for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Senterpartiet), sier i pressemeldingen at han mener det er positivt at de nå kan komme i gang med å utvikle skolen.

Rundt årsskiftet håper Bentzen at en kontrakt kan være inngått, og byggingen være satt i gang. Den nye fløyen for romteknologi skal stå klar til skolestart neste høst.

– Jeg er glad for at vi nå – etter en forsinkelse – kan starte arbeidet med kontraktsinngåelse for ombyggingen. Vi er utålmodige etter å komme i gang med arbeidet ved Andøy videregående skole, sier fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (arbeiderpartiet).