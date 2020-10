Kan være hvitt i morgentimene

Nyheter

Meldingen for yr.no tyder nemlig på at det i løpet av natten skal falle noen snøfnugg, og at det kan snø i morgentimene.

Det er ventet kuldegrader til utpå formiddagen, men ettermiddagen ser ut til ående med plussgrader, helt frem til midnatt.

Det er utrygt for at det kan komme noen regndråper utover kvelden, og at det kan komme noen litt sterkere vindpust enn tilfellet har vært de siste dagene. Skjønt rapportene fra yr.no tyder på at det maks skal være 3-4 sekundmeter på det verste i løpet av kvelden.