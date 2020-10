Fant nedkjølt mann i Øksnes

Nyheter

- Politiet er på plass for å undersøke hva som kan ha skjedd med mannen, opplyses det fra politiets operasjonssentral.

Det skal ha kommet bekymringsmeldinger til politiet søndag kveld fra mannens familie.

Mannen ble senere funnet nedkjølt, som medførte at politiet rykket ut. Politiet har ikke mistanke om at noe kriminelt har skjedd, men er der for å undersøke om mannen kan ha vært utsatt for en ulykke.

- Vi ønsker å sjekke om mannen kan ha blitt påkjørt eller noe. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, men vi rykket ut til stedet for å forsøke å avklare hva som har skjedd, fortelles det fra operasjonssentralen.