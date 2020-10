Nyheter

Ifølge meldingen fra yr.no er det fare for at det kan komme noen byger på kvelden, først som sludd, deretter som regn.

Men før den tid ser det absolutt ikke så galt ut. Formiddagen ser lovende ut, men antydning av litt sol og et par grader pluss, som gjør at det kan være fare for glatte veier.

Utover dagen skyer det til og det kan også bli et par grader mildere, opp mot fire grader på kvelden. På kvelden ventes det også litt mer vind, men ikke mer enn laber bris, som er rundt seks sekundmeter.