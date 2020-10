Redd Barna søker frivillige i Hadsel

Nyheter

– Vi vil starte en frivillig gruppe som kan skape aktiviteter for barn på asylmottaket på Melbu. Tidligere hadde vi et lokallag i Hadsel som var veldig aktivt, sier Jenina Eriksen, som jobber for Redd Barnas nordnorgeskontor i Tromsø.

Aktivitetene kan handle om hva som helst som de er interessert i, forteller hun.

– I Bodø har vi for eksempel stelt i stand grilling, dratt til klatrehallen og lagd halloweenfest for ungene på mottaket. Alle aktiviteter må jo planlegges ut fra hva som finnes i lokalsamfunnet, sier Eriksen.

De som blir med i lokallaget må gjennomgå noen timers opplæring i regi av Redd Barna. Vanligvis har noen fra organisasjonen reist ut til kommunene for å holde kurs, men på grunn av situasjonen med korona blir opplæringen holdt via internett.

– Man må også være over 18 år og levere politiattest, og man må være medlem av Redd Barna, sier Eriksen.