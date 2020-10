Slukket brann i leilighet

Nyheter

Det var politiet som på sin Twitter-konto først meldte om brannet 02.11 natt til søndag.

Noen minutter senere meldte også 110-sentralen på sin Twitter-konto at Hadsel brann og redning var på stedet i forbindelse med en brann på Melbu.

Politiet skrev i sin melding at det ikke er meldt om personskade og at alle personene i forbindelse med leiligheten skal ha kommet seg ut.

Klokken 02.53 sendte politiet ut en ny melding. Der skrev de at brannen nå var slukket og de gjentok at det ikke var noen personskader. I tillegg ble det opplyst at politiet kom til å gjøre undersøkelser og opprette sak på forholdet.