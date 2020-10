Etterlyser vitneobservasjoner etter voldtekt

Nyheter

Det melder politiet i en pressemelding.

De skriver at voldtekten skal ha funnet sted på en privatadresse og at gjerningspersonen foreløpig er ukjent.

– Politiet ønsker at personer som har gjort observasjoner av interesse tar kontakt. Gjerningspersonen skal ha flyktet fra åstedet etter hendelsen, og politiet er særlig ute etter observasjoner gjort i området Sivert Nilsens gate, Richard Withs gate og Storgata i tidsrommet kl. 03:30 – 04:30, sier Ingar Brun, etterforskningsleder ved Svolvær politistasjon i pressemeldingen.

Politiet ber om at hvis noen tenker at de kan ha opplysninger som er relevant for saken også tar kontakt.

De som eventuelt har informasjon om saken bes ringe politiets operasjonssentral på telefonnummer 02800.