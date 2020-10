Statens vegvesens nedprioritering av Nord-Norge vekker harme

Nyheter





– Dette får ekstreme konsekvenser for oss her nord. Er ikke dette samfunnsøkonomisk galimatias, vet ikke jeg, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joachim Bentzen (Sp), til NRK.

Han reagerer kraftig på at veiprosjektet «E6/E10 Åpne vinterveier» er fjernet fra Vegvesenets prioriteringsliste. Prosjektet innebærer å forbedre fjellovergangene E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell og E6 Sennalandet og hadde en prislapp på 512 millioner kroner.

Hver vinter må E6 over Saltfjellet stenge. I fjor skjedde det 141 ganger, noe som tilsvarer 82 døgn med stengte veier.

Bentzen er redd for konsekvensene dette får for næringslivet i Nord-Norge og vil ta saken opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Dette var et kjempegodt forslag som ville bedret situasjonen betraktelig. Men så ser vi at prosjekter på Østlandet spiser opp disse pengene, sier Bentzen.

Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og skal legges fram før påske 2021.

– Vi ønsker å prioritere dette så fort som mulig, når vi ser at det er rom for det. Men nå nådde det ikke opp, sier veidirektør Kjell Inge Davik.