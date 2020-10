Fornøyd med helomvendingen

Nyheter

Før helgen kom meldingen om at Nord universitet ville legge ned studietilbudet i avdelingen i Hadsel. Det fikk svært mange vesterålinger til å reagere.

Men nå har styret i Nord universitet gjort helomvending og innstiller på at det desentraliserte studietilbudet skal opprettholdes.

Fylkesrådsleder Norvoll forteller i pressemeldingen at rekto ved utdanningen var på besøk i fylkestinget mandag, og at fylkestinget overfor styret i Nord universitet vektla den store betydningen det har at de også er representert i Vesterålen.

– Det er ikke minst viktig for utviklingen av hele Nordland at universitetet skal ha en desentralisert form. Det er svært viktig at kunnskaps institusjonene er en del av de ulike regionene. Det er med på å skape vekst for hele regionen universitetet er representert, slår Norvoll fast.

Han vil at det skal være sterke fagmiljøer og studiesteder i hele fylket. Han bruker fylkets geografiske struktur til å påpeke at det er viktig at studentene kan ta studier nært der de bor.

– Dette er en komplettering til de store fagmiljøene i Bodø. Antall campus må balanseres opp mot at det kan bygges fagmiljø på alle stedene. Jeg er svært glad for at Nord universitet ser verdien av å være sterkt representert i den nordlige delen av fylket, opplyser fylkesrådslederen.