Advarer mot falske kontrollører

Nyheter

Meldingen om de falske kontrollørene ble lagt ut på selskapets Facebook-sider torsdag ettermiddag.

Der skriver de at det har kommet bekymringsmelding fra to av selskapets fjernvarmekunder. Det er en person som skal ha gitt seg ut for å være kontrollør av målerne.

– Dette er ikke kontrollører fra Vesterålskraft Produksjon. Kontroller vil alltid bli varslet i god tid i forveien og avtales med kunde, opplyser selskapet i Facebook-posten.

Selskapet varsler i den aktuelle Facebook-posten at kunder ikke må slippe inn noen som ikke kan identifisere at de er ansatt i Vesterålskraft, eller som er personell som er innleid av selskapet.

– Er du i tvil, kan du ta kontakt med på kundeservice, lyder oppfordringen.