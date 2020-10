Mildværsperioden over

Nyheter

Men størst er sannsynligheten for at det kan bli kuldegrader fra ettermiddagen av og at mildværsperioden nå er over for denne gangen.

Ifølge yr.no vil temperaturen så vidt være på plussiden i formiddagstimene, men bare med en grad eller to. Fra ettermiddagen av blir det frost, og dermed også fare for at det kan bli glatt på veiene, både for gående og kjørende.

Vinden vil på starten av dagen komme fra nord-nordøst, men dreie mot nordvest utpå dagen. Det vil trolig ligge mellom tre og seks sekundmeter vind i løpet av dagen.