Nyheter

På politiets Twitter-konto meldes det at en mann i 50-årene er blitt stanset i Bø. Han er anmeldt for kjøring uten førerkort, og blir i tillegg anmeldt for en annen forseelse.

Mannen har også kjørt med en uregistrert bil.

Ifølge Twitter-meldingen er ikke dette første gang denne mannen gjør akkurat dette. han er også anmeldt for sammen forholdet tidligere.

– Ved gjentagelse vil bilen kunne beslaglegges, meldes det i posten.