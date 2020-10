Nytt korona-tilfelle i Lødingen

Nyheter

Covid-19 er sykdommen som korona-viruset bringer med seg. På sine hjemmesiden, melder Lødingen kommune at det er en person som er hjemmehørende i Lødingen som har fått påvist smitte.

Men vedkommende befinner seg for tiden på en helseinstitusjon et annet sted i landet og får oppfølging der. Den aktuelle kommunen står for smittesporingen og øvrige tiltak.

Ifølge meldingen på kommunenes nettsider, er den smittede på vei til å reise hjem til Lødingen etter avklaring med smittevernlege. Vedkommende skal avslutte perioden i isolasjon i Lødingen, heter det i meldingen.