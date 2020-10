Utsetter vaksinering

Nyheter

Det melder Hadsel kommune og smittevernlege Martin Larsen Drageset i en pressemelding.

29. oktober hadde Hadsel kommune første runde med massevaksinering. Drageset forteller at det var blitt gitt feil oppmøtetidspunkt i en av lokalavisene, og i en kombinasjon med at mange ville være tidlig ute, hadde den oppstått kø. Dette beklager Hadsel kommune og smittevernlegen og lover at de skal ta lærdom av til en senere anledning.

Men neste runde med vaksinering må utsettes. Opprinnelig skulle neste pulje få sine sprøytestikk 5. november, men på grunn av manglende vaksiner og stor etterspørsel etter vaksiner i hele Norge, kommer ikke Hadsel kommune til å ha noen mulighet å få gjennomført vaksineringen på den oppsatte datoen. Smittevernlegen forteller i meldingen at Hadsel ikke har fått nok vaksiner til å gjennomføre en ny massevaksinering.

– Det vil i stedet bli mulighet å bestille time for vaksinasjon på dagtid ved legekontorene på Stokmarknes og Melbu, opplyses det fra smittevernlegen.