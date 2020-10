Enighet på overtid i flybransjen – ingen streik

Nyheter





Det opplyser Fellesforbundet natt til lørdag.

– Tre timer over midnatt la mekleren fram et forlag til løsning som forhandlingsdelegasjonen mener det er grunnlag for å anbefale medlemmene å stemme for, sier forhandlingsleder Trygve Skogseide.

Ifølge Fellesforbundet går satsene opp med 5,9 prosent, og minstelønna økes.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville Fellesforbundet ha tatt ut 434 medlemmer i streik på flyplassene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Meklingen omfattet bakkemannskap som flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og ellers personell knyttet til blant annet lasting og lossing og ekspedisjon.

Nå sendes resultatet på uravstemning med frist 19. november.