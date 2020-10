Slik vil regjeringen stoppe smitte i hjemmet

Nyheter





På en pressekonferanse lørdag, uttalte helse- og omsorgsminister, Bernt Høie, at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler tre tiltak for å hindre ytterligere smittespredning. Regjeringen har fulgt anbefalingene som trådte i kraft fredag.

De nye tiltakene:

1. Nærkontakter som utvikler symptomer må anses å være smittet, slik at de må isoleres som om de var syke, frem til det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar.

2. Alle nærkontakter anbefaler å teste seg Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

3. Voksne som er i karantene og bor i samme husstand, skal, så langt det lar seg gjøre, holde avstand til hverandre.

– For mange vil det være vanskelig å holde avstand til andre familiemedlemmer i egen bolig. For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, har kommunene plikt til å tilby oppholdssted til smittede som ikke har mulighet til å isolere seg i egen bolig. Flere av de største byene har egne hoteller for personer som er smittet, sier Høie.