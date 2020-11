Hvor du bor avgjør hvor god slagbehandling du får

Nyheter

På bakgrunn av årsrapporten for håndtering av hjerneslag kritiserer LHL Hjerneslag norske sykehus for at det er for store forskjeller i behandlingstilbud.

– Satt på spissen så er adressen din ganske avgjørende for hvordan det skal gå når du får et hjerneslag, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar til NRK Nordland.

Selv om Norge hevder seg i verdenstoppen når det gjelder overlevende etter hjerneslag, er forskjellene for store innad i landet vårt, mener Skar.

Bare i Nord-Norge er det store forskjeller på hvilken behandling man får ved slag.

I rapporten kommer det frem at i Tromsø Mosjøen og Sandnessjøen oppnår høy eller moderat måloppnåelse, mens Kirkenes, Hammerfest, Mo i Rana, Narvik, Bodø, Lofoten og Vesterålen har en til flere indikatorer med lav oppnåelse.

Det skåres spesielt lavt på registrert oppfølgning etter slag, forklarer Skar.

– På dette punktet er det så store variasjoner i Norge. I Stavanger har de 98 prosent på dette punktet, mens i Narvik er det 15 prosent, sier Skar til statskanalen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet sier de vet det er geografiske variasjoner i tilbudet, av forskjellige grunner.

– Regjeringen jobber hele tiden for å redusere uønsket variasjon i behandlingen av pasientene i norsk helsetjeneste, ikke bare for pasienter med hjerneslag, men alle pasientgrupper, sier Erlandsen.