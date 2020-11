Vegvesenet har ikke kontroll på sikkerheten på veiene, mener RiksrevisjonenI

Nyheter





Statens vegvesen får sterk kritikk i en ny rapport fra Riksrevisjonen. Skredsikring, rekkverk, drenering og støtputer blir ikke kontrollert slik de skal. Vegvesenet har ikke rutiner på plass for inspeksjonene, er konklusjonen.

– Riksveiene i Norge krever ekstra oppfølging på grunn av krevende terreng og skiftende klima. Derfor er det ekstra viktig at de som har ansvaret, følger opp sikkerheten skikkelig. Det er skremmende at Statens vegvesen ikke inspiserer og følger opp sikkerhetsinstallasjonene slik de skal, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Avdelingsdirektør Tora Struve Jarlsby hos Riksrevisjonen opplyser at det mangler retningslinjer for kontrollene, og det er uklart hvem som har ansvaret for å gjennomføre dem og hvordan mangler skal rapporteres. Vegtilsynet har påpekt det samme i rapporter både i 2018 og 2019.

– Hvor mange år tar det før Statens vegvesen følger opp? spurte Foss på pressekonferansen der den ferske rapporten ble lagt fram.

Han mener vi ikke kan vite om veiene er trygge, når ikke oppfølgingen er bedre.

– Ikke troverdig

NRK fortalte nylig om hvordan feilmontert autovern har ført til en rekke dødsulykker. Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, sier til NRK at Vegvesenet har gjort veldig mye, og viser blant annet til en inspeksjon av autovern på riksveinettet i 2019.

Det reagerer riksrevisoren på.

– Vi har konstatert at det ikke er laget rutiner for dette, de har ikke beskrevet rutinene, og det er ikke mulig å etterspore. Da blir tilfeldige uttalelser til pressen om at dette har vi gjort, ikke troverdig, sier Foss.

Det har ikke lykkes NTB å få et intervju med Laksforsmo om Riksrevisjonens kritikk, men han skriver i en epost at de jobber med å bedre rutinene for inspeksjoner og oppfølging.

– Undersøkelsene er gjort i de tidligere regionene. Som følge av omorganiseringen som ble gjennomført fra nyttår, har vi samlet ansvaret for drift og vedlikehold i en felles divisjon – for å styrke innsatsen på dette området, skriver han.

Kontrollene uteblir

Riksrevisjonen har sjekket 10 av de 80 kontraktene for drift av riks- og europaveier. Konklusjonen er at Vegvesenet ikke har tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr i veinettet.

Etaten gjør generelle inspeksjoner, slik de er pålagt, men funnene blir bare delvis fulgt opp. Generelle inspeksjoner skal gjennomføres ukentlig for å avdekke avvik på standarden på riksveiene og oppdage akutte skader.

I tillegg skal det gjøres en årlig «enkel inspeksjon» for å registrere forhold som påvirker sikkerhet og framkommelighet og en «hovedinspeksjon» hvert femte år for å se på alle forhold ved veien.

– Når det gjelder årlige enkeltinspeksjoner og femårige hovedinspeksjoner, er det i hovedsak ikke dokumentert at slike er planlagt eller gjennomført. Dette betyr at Statens vegvesen ikke har oversikt over tilstanden til eller sikkerhetsnivået på alle objektene i veinettet, og de får dermed ikke fastlagt hva slags tiltak det er behov for, heter det i rapporten.