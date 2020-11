Guldvog: Har anbefalt kraftfulle tiltak

Nyheter





Helsedirektøren uttrykker bekymring over den voldsomme økningen i smittede med covid-19, og sier det er nødvendig å få kontroll over spredningen. Hvis ikke det ikke gjøres noe, kan også Norge bli nødt til å stenge ned samfunnet slik andre land i Europa har måtte ty til.

– Det er en dramatisk økning nå med utbrudd i mer enn 60 kommuner. Vi har anbefalt regjeringen kraftfulle tiltak, sier Guldvog til NRK.

Pressekonferanse torsdag

Regjeringen skal holde pressekonferanse torsdag etter at statsminister Erna Solberg (H) har orientert Stortinget om håndteringen av koronapandemien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tidligere varslet at regjeringen allerede denne uka kommer med kraftfulle, nye innstramminger for å slå ned smitten.

Guldvog viser til at det de siste tre ukene har vært en tredobling av antall smittetilfeller. Dersom ikke dette antallet reduseres, tror han at opptil 100 personer kan være innlagt på intensivavdelingene ved landets sykehus i slutten av måneden.

Alvorlig situasjon

– Nå er situasjonen alvorlig. Vi har en mulighet til å hindre det som vi tenker på som en fullstendig lock down, men tidsrommet som vi kan hindre det på, er nå noen få uker, sier Guldvog.

Han trekker fram virkemidler for å bremse den sosiale kontakten mellom mennesker, stenge områder hvor mange mennesker møtes og sterkere tiltak for å hindre importsmitte, samt generelle tiltak for å hindre mobilitet mellom land.