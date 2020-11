Nyheter

Det opplyser ordfører John Danielsen i en pressemelding torsdag morgen. Ordføreren skriver at de fikk beskjeden om den positive testen fra smittevernlegen onsdag kveld.

Det skal ifølge ordføreren være snakk om et tilfelle av importsmitte.

– Vedkommende ble umiddelbart isolert etter at positiv testresultat forelå, opplyser Danielsen i pressemeldingen.

– Vi ber om at alle følger nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, legger ordføreren til.