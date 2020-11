Sa nei til forslag om flere seilinger for Hurtigruten

Nyheter

Nå er det et aldri så lite politisk uvær angående den statlige støtten til Hurtigruten. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ifølge NRK Nordland gått kraftig løs på Fremskrittspartiet, som ikke vil være med på at det skal settes inn flere skip i trafikk, og at hele den tradisjonelle ruten fra Bergen til kirkenes skal seiles.

NRK Nordland skriver at både Ap og Sp har levert representantforslag om å be regjeringen sette flere skip i drift. Transportkomiteen på Stortinget sa denne uken et klart nei til dette. Ap støttet forslaget, men Fremskrittspartiet sørget for at regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk flertall.

Vil det beste for selskapet

Kjell-Børge Freiberg fra Hadsel sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet. Han sier til NRK at Hurtigruten har en viktig funksjon med tanke på å løse transportutfordringer langs kysten.

– Men forslaget som Sp kom med, dekker ikke alle spørsmålene vi har om hva forventningene til Hurtigruten er, uttaler Freiberg.

Stortinget skal ta stilling til forslaget tirsdag.

– Ingen er interessert i at skipene skal gå med få passasjerer og lite last på grunn av situasjonen som er. Svaret på det vanskelige spørsmålet vil politikerne finne når Stortinget møtes. Et dårlig kystrutetilbud får faktisk store konsekvenser for verdiskapningen. Det er vi nødt til å løse på en god måte, påpeker Freiberg til NRK.

Reagerer

Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, reagerer sterkt på dette. Nordlendingen sier til NRK at hans parti stiller seg uforstående til at Hurtigruten skal motta 850 millioner kroner for kun å seile med to skip.

– Ap mener at minst halvparten av skipene må gå, konkluderer Skjæran overfor NRK, og trekker også frem at Ap skjønner at pandemien påvirker markedet, men at færre seilinger for Hurtigruten gjør at transport av gods flyttes fra sjøen og til veien.

Siv Mossleth representerer Sp på Stortinget. Hun er skuffet over at forslaget ble nedstemt. Hun sier at hun hadde forventet støtte fra Fremskrittspartiet, spesielt ettersom landsmøtet i partiet gikk inn for å opprettholde kystruten.