To nye smittet i Andøy

I en pressemelding fra Andøy kommune, meldes det at det er registrert to nye tilfeller av korona-smitte i kommunen.

Totalt er dermed fire personen registrert med smitte i Andøy kommune for øyeblikket.

Den ene av de to nye smittede, var allerede i karantene og har ifølge pressemeldingen ingen nye nærkontakter, mens den andre personen har ikke kommunen ennå fått noen oversikt over antall nærkontakter.

– Smittesporing blir utført i løpet av dagen og de som kan være nærkontakter vil bli informert, opplyser kommuneoverlege Astrid B. Holm i pressemeldingen.

Hjelp til å forstå reglene



Kommuneoverlegen ber folk innstendig om ikke å foreta noen unødvendige reiser.

Samtidig snakker hun til arbeidsgivere som henter ansatte utenlands fra om at de bidrar med at de ansatte forstår de norske reglene.

– Det er viktig at arbeidsgivere hjelper de som kommer hit for å jobbe fra andre land, med å forstå de norske reglene for karantene ved innreise, opplyser hun i meldingen.