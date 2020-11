Ap vil gi alle førsteklassinger gratis SFO

Nyheter





Dette er en av største satsingene på utdanningsområdet i Aps alternative budsjett, som legges fram torsdag.

– Vi vil sikre at alle barn kan få delta i leken, læringen og fellesskapet også etter siste skoletime. Det er over 10.000 førsteklassinger som ikke deltar i SFO i det hele tatt, ifølge de siste tallene fra Utdanningsdirektoratet, sier Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg til NTB.

– Vi vil begynne opptrappingen med fem timer gratis i uka neste år, altså halvveis til målet om gratis kjernetid på ti timer i uka, sier han.

På sikt er Aps mål å gi gratis SFO til alle elever fra 1. -4. klasse.

– Dette er et enormt stort løft som kommer til å bli en av de store satsingene dersom vi vinner valget. Vi ser det tar tid å innføre, derfor starter vi med et stort løft nå for å markere at dette er viktig å få på plass, sier Solberg.

Med utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for en full plass i SFO (20 timer) på 2.617 kr i måneden, har Ap beregnet at fem timer gratis SFO vil gi foreldrene 655 koner lavere regning i måneden og 7.200 koner mindre i året til neste år.