SE-gruppen skifter navn

I meldingen forteller administrerende direktør, Torgeir Arntsen, at de bytter navn fordi bedriften nå har vokst seg ut over Sortlands grenser. Sortland Entreprenør eier i dag selskaper i Harstad, Hadsel, Evenskjer og Kvæfjord.

– Det er viktig for oss at alle våre ansatte i datterselskaper føler at de hører hjemme, og er likestilte i konsernet, sier Arntsen i meldingen, og legger samtidig til at navnet må gjenspeile dette.

Kronsteinen er den siste steinen som legges på en bro eller en bue av stein. Dens betydning er å bringe balanse til konstruksjonen, men den bærer samtidig ingen vekt. Arntsen mener dette er et fint bilde på på selskapet som organisasjon. Han trekker frem at det er ute i driftsselskapene verdiene skapes.

– Det er der vi møter kundene og har vår omsetning. Uten dem hadde vi ikke vært noe konsern. Vi er bevisst i vår rolle at vi skal støtte våre datterselskaper, hjelpe dem å nå sine mål og bidra til at vi spiller hverandre gode, melder Arntsen.

Han trekker også frem at navnet passer godt på et selskap i bygg- og anleggsbransjen.

– Vi ble overrasket da vi så at dette navnet var ledig, både i foretaksregisteret og som domene, sier han.

Alle selskapene i konsernet får nå ny logo og profil.

Sortland Entreprenør og SE Byggeservice fortsetter som før.

– Sortland Entreprenør er en av de sterkeste bærebjelkene i konsernet. Det var her det startet og det er blitt en lokal merkevare vi ikke skal klusse med. Derfor får Sortland Entreprenør fortsette med SE-navnet, og tradisjonen det bærer med seg. Vi har hele tiden vært klar på at det var i konsernnavnet SE-gruppen måtte tre til side, forklarer Arntsen.