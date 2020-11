Nyheter

På yr.no meldes det om at det kan være fare for noen små regndråper et stykke utpå kvelden, fra 19-tida og utover. Men det er ikke snakk om store mengder om det skulle komme noe.

Sola ser ut til å kunne kikke frem og glede vesterålingene noen timer på formiddagen og tidlig ettermiddag.

Ut på kvelden kan vinden komme opp i frisk bris fra sør, opp mot åtte meter per sekund. Men på dagtid dreier det seg om vind fra sør og sørøst, fra tre og opp til seks sekundmeter.