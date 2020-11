Stenger vei i Andøy

Nyheter

Det opplyser Andøy kommune i en pressemelding.

Strekningen Åkenes – Svindalen er stengt på ubestemt tid, etter at det gikk et steinras på strekningen torsdag. Strekningen stenges på grunn av at det er fare for at det kan gå flere ras i tiden som kommer.

– Stengingen gjelder for både gjennomkjøring og annen ferdsel. Det blir satt opp skilt ig veibom på strekningen av veien dette gjelder, opplyser Andøy kommune i pressemeldingen.

Andøy kommune har ingen forhåpninger om at veien kan åpnes i løpet av torsdag, og melder at veien kan bli stengt lenge. .

– Årsaken er at det må gjøres en teknisk, geologisk vurdering før den eventuelt kan åpne igjen, opplyses det.