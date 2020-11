Nyheter

Det er ventet frisk bris opp mot ti meter per sekund gjennom hele lørdag i Vesterålen. På formiddagen er det fare for at det kan komme noen regndråper. På yr.no meldes det opp mot 0,5 millimeter i timen mellom klokka 10 og 15.

Vinden er ventet å komme fra sørlig retning.