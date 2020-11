Sjelden hendelse i Vesterålen-trafikken

Nyheter

Det var fart som ble kontrollert da utrykningspolitiet stilte seg opp med laser i Steinlandsfjorden i Øksnes.

Politiet melder om kontrollen på sin Twitter-konto.

Bil etter bil passerte, men denne morgen skulle ende positivt for både bilister og politi. For da politiet pakket sammen og forlot stedet, hadde de nemlig ikke skrevet ut en eneste forenklet forelegg, eller beslaglagt et eneste førerkort.

- Ingen reaksjoner, står det skrevet i Twitter-posten.

Så er det bare å håpe at det resten av helgen brukes like lite blekk fra politiets side som i Steinlandsfjorden lørdag morgen.