Fagbrev-dryss for Bø-bedrift

Nyheter

Hele sju av bedriftens ansatte, i tillegg til to fra Kobbvågen Knuseverk, fikk nemlig da utdelt sitt velfortjente fagbrev som anleggsmaskinførere. Det opplyser Merete Strand, som er personal- og administrasjonssjef i firmaet.

Abel Haile Tekie, Jim Julian Andreassen, Aleksander Grøtte Mikalsen, Kjartan Hansen, Geir-Tommy Kristoffersen og Pål Robudal var alle på plass for å motta bevisene på fagbrevet. Kai-Otto Sjøholm, Svein Erik Olsen og Geir Ove Lyså har også gjort seg fortjent til beviset.

Ifølge Strand er fagbrevet blitt tatt med minst fem års praksis i bedriften, i tillegg har de vært gjennom teoretisk opplæring sammen med kollegene på arbeidsplassen.

De nye fagbrevinnehaverne har gjennom perioden kombinert jobb og opplæring.

– Dette er et stort og viktig løft for vår bedrift. Vi har et mål om å få 75 prosent fagarbeidere. Derfor er dette en vinn-vinn-situasjon for de ansatte og bedriften, forklarer hun i en melding til VOL.

Strand trekker frem at kravet til kompetanse stiger.

– Vi tar dette løftet i fellesskap. Mange har stusset på hvorfor de ikke har gjort dette tidligere. Vi er i gang med fagbrevopplæring for ti ansatte nå, og håper at vi til neste høst skal få alle i mål med fagbrev som yrkessjåfører, opplyser Strand.