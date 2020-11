Søndag blir det regn og vind

Nyheter

Regn og vind er budskapet værtjenesten kan melde om for Vesterålen.

Allerede fra morgenen av er det meldt mye regn, over tre millimeter i timen. Regnet skal fortsette til utpå ettermiddagen, før det etter planen skal avta. Fra 15-tida er det meldt noen timer med opphold, men inn mot kvelden er det fare for at regnet kan komme tilbake.

På morgenen er det ventet liten kuling og enda sterkere i kastene.

Vinden vil trolig avta i løpet av dagen, og utpå kvelden er det ventet å stilne nesten helt, før det frem mot midnatt kan friskne til igjen. Vinden er ventet fra sør og sørvest tidlig på dagen, men vil dreie sørøst utpå dagen.