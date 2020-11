Fiskeskinnsfirma får støtte

Nyheter

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet eies av Michal Meyer Nilssen fra Andøy, men har tilhold i Bodø.

I pressemeldingen skriver Meyer Nilssen at selskapet har vært på jakt etter aktører som kan bidra med kompetanse og kapital i selskapet. Nå er mye av kapitalen i boks og Norskin Materials kan se fremover.

Innovasjon Norge spytter inn 1,5 millioner kroner i firmaet, mens KUPA (et nordnorsk industrielt rettet innovasjon- og rådgivningsselskap) og andre aktører har bidratt med resten.

– KUPA investerer i lovende teknologiselskaper og har fulgt oss det siste året. De skal bidra med etablering av prosess- og fabrikklinjer. Det er definitivt rett investor for oss, sier Meyer Nilssen i pressemeldingen.

Norskin Materials skal produsere materialer av fiskeskinn til de såkalte high-end-markedene rundt i verden. I første omgang er det lakseskinn og Europa som står på menyen.

– Norskin tror fremtidens skinnmaterialer kommer fra havet, heter det i pressemeldingen.

Administrerende direktør i KUP, Trond Slettbakk, sier i den samme meldingen at forretningsideen til Norskin vil gir en økt verdiskapning av ressurser fra sjømatnæringen. Hun trekker frem at selskapet er i en tidlig fase, men at gründeren viser et stort engasjement for å bygge nettverks som er nødvendig for å lykkes.

– Dette er viktige årsaker til at KUPA velger å gå inn i selskapet, forteller han.