Nå kan du gjøre smittesporing på flybussen enklere

Selskapet har under koronapandemien utviklet et system der gjester og reisende kan registrere seg med mobiltelefonen. Informasjonen deles så med helsemyndighetene i for å spore koronasmitte.

Klistremerke med kode

Nå ønsker Boreal at reisende med bussen til og fra Harstad, Narvik og Sortland registrerer seg når de går på bussen.

– I bussen er det informasjonsmateriell som klistremerker på bussradene med en QR-kode som er unik for den aktuelle bussen. Passasjeren skanner koden og registrerer seg enkelt med navn og telefonnummer. Smittesporingsteamet kan da be om å få ut informasjon om hvem som har reist på hvilken buss og i hvilken rute, sier Louise Helliksen, daglig leder i Safespot.

Frivillig å ta i bruk

Ifølge Helliksen lagres informasjonen i 14 dager før den slettes automatisk.

– Værnes-Ekspressen som går mellom flyplassen og Trondheim har hatt Safespot-løsningen en tid. Der ser vi en økning i antall som registrerer seg, sier Helliksen, som understreker at det er frivillig å ta tjenesten i bruk.

Grottebadet er ett av stedene som har registrering via Safespot.