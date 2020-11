Regjeringen vil innføre krav om høyhastighetsbevis på sjøen

Nyheter





Det nye kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og praktisk del. I tillegg vil det innføres krav om bruk av automatisk nødstopp (dødmannsknapp).

– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Regjeringens overordnede målsetting med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor innfører vi nå disse kravene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

De nye kravene vil innebære en endring av dagens regelverk. Sjøfartsdirektoratet har fått i oppgave å utforme forslag til konkrete endringer, og disse forslagene sendes på høring i januar 2021.

I høringsrunden vil Sjøfartsdirektoratet også be om innspill på om det bør innføres et eget vannscooterbevis.