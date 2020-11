Seks til sykehus etter ulykke

Nyheter

I 20-tiden onsdag kveld meldte politiet i Nordland om en trafikkulykke i Vesterålen på sin Twitter-konto. Ulykken ble først meldt hadde skjedd på Kleiva, men senere oppdaterte politiet stedsangivelsen til å være Bøneset.

Tre biler var involvert i ulykken. En av bilene havnet på taket.

Politiet opplyste like etter ulykken i en annen Twitter-post at det må påregnes at veien ville sperres en stund.

Mindre kjøretøy ble anbefalt å kjøre via veien som heter Bøneset, mens tyngre kjøretøy ikke ble anbefalt å bruke denne veien.

Klokka 20.34 meldes det fra politiet at en person er kjørt til sykehuset på Stokmarknes med ukjent skadeomfang.

Klokka 20.38 meldes det om at det var tre biler involvert i ulykken.

Fra politiets operasjonssentral får VOL opplyst at det er i alt ti personer som har vært involvert i ulykken i de tre bilene. Det er ikke noen mistanker om ruskjøring, men det opplyses at det er slapseføre og glatt i området. Da VOL snakket med operasjonssentralen, kjente de ikke til tilstanden til de skadde som er sendt til sykehus.

Fra ulykkesstedet ble det meldt fra VOLs medarbeider at ambulansene kjørte i ett mellom ulykkesstedet og Stokmarknes sykehus.

Før klokken 21.00 melder politiet at det er fem personer som er sendt til sykehus, og at resten av de involverte er sjekket og får behandling på stedet

21.19 meldes det om at enda en person er sendt til Stokmarknes sykehus for videre sjekk. Det totale antall som er sendt til sykehus er da seks.

21.20 opplyses det at kjøretøyene er fjernet fra veien og riksvei 82 er åpen for trafikk.

Nordlandssykehuset meldte klokka 21.30 at det var satt katastrofestab i forbindelse med ulykken. Det er blitt etablert et pårørendesenter ved sykehuset og pårørende som ankommer sykehuset bes å henvende seg i hovedinngangen. Skadeomfanget kartlegges.

21.53 ble følgende melding lagt ut fra Nordlandssykehuset: Sju av de involverte er mottatt ved sykehuset på Stokmarknes. Skadeomfanget vurderes fra lettere til moderat skadd. Per nå er det ikke vurdert behov for overflytting av pasienter til høyere omsorgsnivå.

Remi Johansen ved Politiet operasjonssentral opplyser til VOL at de har også en viss oversikt over hva som har skjedd.

- To av kjøretøyene har vært på vei mot Sortland, der den ene har stoppet for en traktor. Kjøretøyet bak har ikke klart å stanse og lagt seg ut i motsatt kjørebane, der de har møtt en bil som kom i motsatt retning, forklarer Johansen.

Føreren av den ene bilen vil få sitt førerkort beslaglagt etter ulykken.