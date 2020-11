Høyre og Ap faller – Sp fosser framI

Nyheter





Sp har en oppgang på 2,7 prosentpoeng over oktobermålingen og 5 prosentpoeng bedre enn septembermålingen, viser den nye målingen Norstat har gjort på vegne av Vårt Land. Høyre ender ned 2,4 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet faller 2,6 prosentpoeng.

– Koronagevinsten har vært ganske markant for Høyre, størst i mars og april. Før det lå de veldig dårlig an og under 20 prosent. De merket regjeringsslitasje. Man kan tenke seg at om det ikke var for krisen, så hadde partiet ligget betydelig lavere, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Om dette var valgresultatet ville Senterpartiet og Ap blitt like store på Stortinget med 38 representanter hver. Med SV på laget ville de tre partiene hatt 89 representanter. Et flertall krever 85 representanter.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra oktober i parentes):

Høyre 21,9 (-2,4), Ap 20,9 (-2,6), Sp 19,3 (+2,7), Frp 12,6 (-0,6), SV 7,4 (+1,4), Rødt 4,0 (-0,1), MDG 4,2 (+0,5), KrF 2,9 (-0,5), Venstre 3,0 (-).

Målingen ble gjennomført fra 9. til 15. november av Norstat for Vårt Land med 952 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,2 og 3,0 prosentpoeng og den er størst for de største partiene. Alle endringene i målingen er innenfor feilmarginen.