Åpnet adventsutstilling i Kunstnerhuset

Nyheter

Ann Helene Iversen og Jennie Ann Jejeli har jobbet med utstillingen siden i sommer.

– Vi har jobbet med dette siden det ble avgjort i sommer at vi ville ha en adventsutstilling, og at vi skulle bruke kunstnerhuset som lokale og vise at det kan brukes, sier Iversen.

Utstillingen består av mange forskjellige kunstverk.

– Vi har verk fra billedkunstnere, fotografer, håndverk og tegnere, sier Iversen.

Forberedelser

Forberedelsene har de brukt tid på.

– Vi har holdt på i tre dager med å sette opp utstillingen som består av arbeid fra cirka tjue kunstnere.

Som med alt i disse dager, er smittevern viktig. Så også for denne utstillingen.

– Med hensyn til smittevern kan vi kun ha ti stykker inne i lokalet om gangen. Utstillingen er over flere rom så vi passer på at det ikke er så mange i hvert rom samtidig, sier Iversen.