Kan bli glatt

I natt og frem til i ni-ti-tiden på tirsdag er det meldt minusgrader i Vesterålen. Det betyr glatte veier for både kjørende og gående.

Og det er grunn til å passe seg gjennom hele dagen. For selv om det er meldt plussgrader, vil temperatur ikke overstige et par plussgrader. Det vil si at det enkelte steder kan bli frost også i løpet av dagen.

På kvelden kan det komme noen millimeter med nedbør, ifølge yr.no.

Vinden er ventet å komme fra sør og sørøst og meldes å være opp mot laber bris i styrke på det meste, som vil si rundt sju sekundmeter.