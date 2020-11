Nakstad: Den andre smittebølgen er trolig over kneika

Nyheter





– Det ser nå ut som vi så vidt er over toppen på denne andre smittebølgen de fleste steder, og det går nedover i mange kommuner. Men det kan fort svinge opp igjen, så trygge er vi på ingen måte ennå, sier han til NRK.

Han sier at de nasjonale koronatiltakene har hjulpet og at de har medført at smittestigningen har flatet ut i hele landet.

– Men tiltakene er nok dessverre fortsatt nødvendige for å kunne presse dette videre ned, legger han til.

Neste uke går vi over i desember måned, og førjulstiden begynner for alvor. Mange lurer i disse dager på nøyaktig hvor mye pandemien vil sette sitt preg på årets julefeiring. Nakstad tror at vi utover i desember vil kunne se om smitten har falt tilstrekkelig til at julefeiringen kan bli noenlunde normal.

– Jeg tror i hvert fall det vil bli mulig for de fleste å feire med dem de bor sammen med og kanskje den nærmeste familien, det er veldig viktig. Og så blir spørsmålet hvor mange andre man kan møte i romjulen. Det er et spørsmål det er vanskelig å svare på i dag, sier han.