Lag din egen adventskalender med aktiviteter

Organisasjonen Norsk Friluftsliv kommer i en pressemelding med tips som kan gjøre adventstida annerledes og samtidig fungere som en adventskalender.

I meldingen skriver de at mange normale førjulsaktiviteter vil utebli på grunn av korona-tiltak i hele landet. Men det er ikke dermed sagt at en bare skal sitte inne i adventstida.

– Vi må huske at det fortsatt er lov til å komme seg ut i naturen, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, i meldingen.

Norsk Friluftsliv kommer med tips om 24 ting som kan gjøres utendørs i dagene frem mot julaften. Det varierer fra å lage pepperkaker på bål, til å gå på skøyter. Og en kan selvsagt lage sin egen aktivitetskalender, med bakgrunn i rådene fra Norsk Friluftsliv.

Lier gir råd om at alle bør komme seg en tur ut i friluft hver dag, men at det ikke trenger være en lang, krevende tur for at det skal ha noe å si.

– Bare å komme seg ut grønne omgivelser er nok til å bedre humøret og gi påfyll av energi.





Her er ideene til Norsk Friluftsliv

1. Gå en tur mens du lytter til din favorittpodkast

2. Lag fuglemat og mat småfuglene

3. Lag pepperkaker på bål

4. Luft noens hund

5. Prøv ut geocaching

6. Last ned den gratis turappen UT.no og oppdag ukjente perler der du bor

7. Inviter en du ikke har sett på en stund med ut på tur

8. Gå på fotosafari i nærmiljøet

9. Sov ute – på terrassen, i hagen, i hengekøye

10. Inviter med deg naboen ut på kakao og bålfyring

11. Utforsk den veien i nabolaget der du ikke vanligvis går

12. Ta en liten skitur

13. Lag lussekatter på bål eller primus

14. Last ned gratis-appen Whatbird og gå på fuglekikking i nabolaget

15. Rigg deg til i husveggen, på balkongen, eller på en benk og nyt morgenkaffen ute

16. Gå på skøyter eller turskøyter

17. Gå en tur mens du ringer en venn eller slektning du ikke kan møte nå

18. Utebad – for den vågale!

19. Ta lunsjen eller middagen ute

20. Finn frem akebrettet og lek deg i nærmeste bakke

21. Gå en ettermiddagstur med hodelykt

22. Gå ut og øv på kart og kompass

23. Bygg en snølykt eller en snømann

24. Gå liten tur i nabolaget, se på stjernene og la julefreden senke seg