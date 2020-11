NRK: Nær halvparten av nordlendingene støtter Bøs skattekutt

Nyheter

Det er NRK som melder om undersøkelsen. Det er selskapet Infact som står bak, på oppdrag fra NRK.

Bø senket som første kommune i landet den "frivillige" kommunale andelen av formuesskatten til 0,15 prosent. Dette har har vært med på å sette kommunen på kartet den siste perioden, der blant annet ordfører Sture Pedersen var lørdagsgjest på Dagsrevyen i NRK for ei drøy uke siden.

Flere formuende personer har varslet flytting til kommunen, som Benn Eidissen, Bjørn Dæhlie og eiendomsinvestoren Einar Sissener. Sistnevnte har allerede flyttet selskaper til Bø, og etablert ny bedrift med Bø som adresse, mens Eidissen og Dæhlie er blant investorene som skal i gang med et turistanlegg i kommunen.

Den totale formuesskatten i Bø blir på 0,35 prosent når staten får sine obligatoriske 0,20 prosent.

47 prosent positive

Meningene i Nordland blant folk flest er delte, men det er en overvekt av positivitet hos folkemassen rundt prosjektet til Bø og ordfører Pedersen.

47 prosent av de spurte i undersøkelsen uttaler seg positive til Bø-prosjektet. 30 prosent er negative, mens det er 23 prosent som svarer "vet ikke" og ikke har gjort seg opp noen mening.

Til NRK sier ordfører Sture Pedersen at han synes undersøkelsen er veldig positiv.

– Det er svært gledelig. Vi prøver å gjøre et grep med tanke på distriktspolitikk. Fungerer dette for vår kommune, er jeg svært takknemlig for den støtten vi får i Nordland nå, uttaler han.

Møter også motstand

Men selv om et flertall av nordlendingene støttet Pedersen og Bø, ifølge NRKs undersøkelse, så finnes det mange kritiske røster.

En av dem er Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran. Han er blant dem som trekker frem at metoden Bø har valgt, kan gå på bekostning av andre kommuner, ettersom andre kommuner da vil gå samme vei som Bø for å lokke til seg rikfolk. Skjæran trekker frem at vinnerne da er rikfolkene.

– Denne veien er ikke farbar. I det andre kommuner hiver seg på, ender vi opp i en situasjon der alle er tapere. De eneste vinnerne er rikfolkene som kan flytte fra skatteregninga, sier Skjæran til NRK.

Langsiktig

Forrige skrev Finansavisen at Bø ikke ville få noen særbehandling i forbindelse med skatteutjevningen, der kommunene med størst skattetilgang må bidra overfor de som har under gjennomsnittet.

Til avisen sa kommunalminister Nikolai Astrup sa til avisen at Bø kom til å beregnes som om de hadde full skattetilgang, altså 0,85 prosent formuesskatt. Dette kan Bø kommune tape mye penger på.

Ordfører Sture Pedersen gjentar til NRK det svaret han ga VOL som kommentar til samme sak, at dette er et langtidsprosjekt.

– Det tar to-tre år før vi ser om vi lykkes. Dette er et prosjekt for å få opp folketallet. Noen sier dette ikke er en farbar vei, det har jeg merket meg. Men jeg etterlyser et alternativ, noe som ennå ikke har dukket opp, slår Pedersen fast.