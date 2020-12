Stor økning av fravær knyttet til luftveisplager

Nyheter

Dette kommer frem av en oversikt som NAV har sendt ut som pressemelding.

Oversikten tar for seg det legemeldte sykefraværet relatert til luftveisplager. I Øksnes var det 7,9 prosent av fraværet som i tredje kvartal kunne relateres til luftveisplager, som kan være et av symptomene på korona. Dette er langt over fylkesgjennomsnittet som er på 5,4 prosent. Landsgjennomsnittet er ifølge oversikten på 4,5 prosent. I pressemeldingen opplyser NAV i Nordland at fylket har det høyeste fraværet i landet.

Økningen for Øksnes sammenlignet med i 2019, er på hele 42,9 prosent, viser tabellen fra NAV. Samme periode i 2019 var legemeldt fravær for luftveisplager på 5,5 prosent i Øksnes.

Bø nest høyest

Også Bø kommer dårlig ut på statistikken. Bø har det nest høyeste fraværet relatert til luftveisplager i Nordland med 7,2 prosent, en oppgang på 15,7 prosent i forhold til samme periode i 2019.

Sortland har en oppgang på 19 prosent fra i fjor og har 6,3 prosent fravær knyttet til luftveisplager, mens både Hadsel og Andøy ligger under fylkesgjennomsnittet. Hadsel har registrert 5,2 prosent og Andøy 3,8 prosent.

Andøy har blant laveste tallene i Nordland. Kun tre kommune, Lurøy (3,5), Bindal (3,6) og Sømna (3,7) har lavere fravær knyttet til luftveisplager.

Lødingen har registrert 6,5 prosent, som er en nedgang fra 2019, da fraværet knyttet til de samme plagene var på 6,7 prosent.

Dagsverk tapt

Ser en på antall dagsverk som har gått tapt, har Sortland i alt 17.989 tapte dagsverk i tredje kvartal, Hadsel 11.424, Øksnes 8.539, Andøy 4.450 og Bø 3.997.

Direktør ved NAV i Nordland, Cathrine Stavnes, sier i pressemeldingen at selv om Nordland er blant fylkene som har blitt minst rammet av korona-pandemien, gir det utslag i sykefraværet.

– Med smittesituasjonen som er nå, og usikkerhet knyttet til varigheten av pandemien, kan vi forvente at sykefraværet fortsatt blir påvirket fremover, uttaler hun.

Ifølge pressemeldingen er det fortsatt skjelett- og muskelplager som er skyld i det største fraværet i Nordland. 41,5 prosent av fraværet skyldtes dette i tredje kvartal i år.