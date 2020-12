Nyheter

Vi vil frem til julaften presentere et historisk bilde per dag fra Vesterålen. Du må gjette hvor det er tatt.

Hver dag vil det kåres en vinner, som vinner et VOL-krus. Juleaften vil vi trekke ut tre vinnere av alle som har sendt inn. Premiene er da et ett års abonnement på VOL, og to halvårsabonnementer.

Send inn ditt svar til: svar@vol.no