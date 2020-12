Svaret luke 2: Klarte du å se hvor dette var?

Nyheter

Vi vil frem til julaften presentere et historisk bilde per dag fra Vesterålen. Du må gjette hvor det er tatt. Svaret på luke 1 kan du se i bildet over. Scroll mellom gammelt og nytt bilde ved å bruke musa (PC/mac) eller ved å sveipe med fingeren (mobil/tablet).

Hver dag vil det kåres en vinner, som vinner et VOL-krus. Juleaften vil vi trekke ut tre vinnere av alle som har sendt inn. Premiene er da et ett års abonnement på VOL, og to halvårsabonnementer.

Bildet fra luke 2 er tatt fra Thodeskogen på Stokmarknes. I bakgrunnen ses mange båter. Marked Familien Thode til venstre i bildet. Bildet er tatt i 1890.

Vinneren av gårsdagens luke er: Stein Olsen. Han vinner da en VOL-kopp. Gratulerer!