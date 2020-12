VOLs julequiz 30. desember

Nyheter

I dag er det musikk fra de herlige 80-åra og norsk film som er tema for våre nøtter ...





Musikk fra 80-tallet

1. Han er døpt James Ure, men er mer kjent under et annet fornavn?

2 Dionne Warwick sang That´s What Friends Are For, men hvem var vennene hun sang sammen med?

3 Hva het bandet som Huey Lewis var frontfigur for?

4 Mike And The Mechanics fikk en stor hit med en ballade I 1989. Hvilken låt tenker vi på?

5 Hva het de to som John Mellencamp sang om i 1982?

6 Hva het artisten som frontet musikken fra musikalen Fame og senere fikk en stor hit med Flashdance?

7 Sangen The Glory of Love ble brukt i hvilken film?

8 Hva heter artisten som fikk en stor hit og gjennombrudd med Never Gonna Give You Up?

9 Hvilken sang or artist ble den siste til å toppe VG-lista på 80-tallet?

10 Og vi må bare spørre til slutt. Hva het – for mange svært irriterende – hiten som Franklin fikk i 1989?





Norsk film

1 Hvem er det som spiller hovedrollen i Børning-serien?

2 Flåklypa Grand Prix er den suverent mest sette filmen på norske kinoer av de norske klassikerne. Men hvilken film er på andreplass?

3 Hvilken norsk film er den siste til å bli nominert til beste utenlandske spillefilm?

4 Hvor er koret fra, som var hovedpersoner i Heftig og Begeistret?

5 Hvilken film var den første til å vinne Amanda-prisen for beste film?

6 Hvem handler filmen Alt om min far om?

7 Hvem spilte rollen som Sven O. Høiby i En helt vanlig dag på jobben?

8 Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i dramatiseringen av Gymnaslærer Pedersen?

9 Hvilken norsk film ble nyinnspilt i 2018, der Rolv Wesenlund hadde hovedrollen i originalen?

10 Film basert på en historisk hendelse. Kari Bremnes spilte hovedrollen i denne filmen fra 2017?





Svar

80-tallsmusikk: 1. Midge Ure 2. Elton John, Stevie Wonder og Gladys Knight 3. Huey Lewis and The News 4. The Living Years 5. Jack and Diane 6. Irene Cara 7. The Karate Kid II 8. Rick Atsley 9. Phil Colling og Another Day In Paradice 10. Bombadilla Life

Norsk film: 1. Anders Baasmo 2. Operasjon Løvsprett (1,63 millioner solgte billetter – Flåklypa har solgt 3,5 millioner. Kilde: Wikipedia) 3. Kon-Tiki (2012) 4. Berlevåg 5. Orions belte 6. Esben Benestad/Esther Pirelli 7. Ingar Helge Gimle 8. Ane Dahl Torp 9. Norske Byggeklosser 10. Kings Bay