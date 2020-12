VOLs nyttårsaftenquiz 31. desember

Nyheter

I dag er det nyttårsaften og da kan vi se litt tilbake på årets 2020. I tillegg er det en del historiske hendelser som har skjedd på nyttårsaften. Kanskje kjenner du noen av dem?





Årets 2020

Det har skjedd litt i 2020 også, selv om det har vært dominert av korona og pandemi over hele verden.

1 Antallet fylker ble kraftig barbert – hvor mange var det før og hvor mange er det igjen?

2 31.januar vinket Storbritannia farvel til EU. Hva ble dette fenomenet kalt?

3 Hva heter den tidligere fiskeriministeren som måtte gå av 2.mars, etter bare en drøy måned i jobben?

4 Hva heter det store veiprosjektet som ble åpnet på Vestlandet i april?

5 8.mai gjorde Norges Bank noe spesielt de aldri hadde gjort før?

6 Melodi Grand Prix ble avlyst på grunn av korona. Hvor skulle det arrangeres?

7 Hvilke to land var hovedkonkurrentene da Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd i juni?

8 Trond Giske var innstilt som ny leder av Trøndelag AP, men ble vendt ryggen. Hvem var det som ble valgt?

9 Berlin Brandenburg heter den nye lufthavnen i Berlin som ble åpnet i oktober, men hvilken flyplass erstattet den nye flyplassen?

10 Hvilke lag ble seriemestere i fotball?









Det skjedde på nyttårsaften …

1 På slutten av 1600-tallet murte mange britiske butikkeiere igjen vinduene sine – hvorfor?

2 I 1999 gikk en markant politiker av som president i Russland. Hva het han?

3 Hva helt ekstremværet som i 2008 rammet Nordland?

4 I 1944 blir Tyskland sveket av en av sine tidligere allierte – hvilket land?

5 Hvilke land regner en for å være det første som går over til et nytt år?

6 Hvem var det som 31.desember 1857 avgjorde at Ottawa skulle være canadisk hovedstad?

7 Hvilket hjelpeprogram ble avsluttet nyttårsaften i 1961?

8 Hva heter den britiske skuespilleren, som blant annet er belønnet med Oscar, som ble født på nyttårsaften i 1937? Han er kjent blant annet for å ha spilt seriemorder …

9 Og hva heter den skotske fotballmanageren som ble født 31.desember i 1941 og som regnes som et ikon og legende i engelsk fotball?

10 Hvilken amerikansk by pensjonerte sine siste brannhester i 1921?





Svar

2020: 1. Det var 18 og er 11 igjen 2. Brexit 3. Geir Inge Sivertsen 4. Ryfast 5. De satte styringsrenta ned til 0 prosent 6. Rotterdam i Nederland 7. Irland og Canada (men Irland ble også valgt inn) 8. Ingvild Kjerkol 9. Tegel 10. Bodø/Glimt for menn og Vålerenga for kvinner

Nyttårsaften: 1. Myndighetene innførte en vindusskatt som ble svært upopulær og vinduene ble murt igjen for at de skulle slippe å betale 2. Boris Jeltsin 3. Yngve 4. Ungarn 5. Kiribati, Samoa og Tonga 6. Dronning Victoria 7. Marshallhjelpen 8. Anthony Hopkins 9. Sir Alex Ferguson 10. San Francisco