Regjeringen ber studenter vente med å reise tilbake fra julefeiring

Regjeringen har, basert på råd fra helsemyndighetene, besluttet at all undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digital frem til 18.januar. Ansatte skal forholde seg til smittevernreglene i arbeidslivet for øvrig og reglene i den kommunen der de er.

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.



I midten av desember sendte Kunnskapsdepartementet ut en rekke punkter med forventninger til fagskolene, høyskolene og universitetene for hvordan de skulle planlegge det kommende semesteret. Dette inkluderte også tydelige forventninger til oppfølging av studentene for å motvirke de negative psykososiale konsekvensene av pandemien.

– Vi har vært forberedt på at smittesituasjonen gjorde at alle måtte gå over til digital undervisning også dette semesteret. Vi nærmer oss ett helt år med mye tid alene på studenthybelen, karanteneperioder og lite sosial kontakt, sier Asheim.

Beslutningen om å vente med fysisk undervisning ved universiteter, høyskoler og fagskoler ble ifølge Dagbladet tatt av regjeringen lørdag.

– Vi gjør dette for at våren skal bli bedre for oss alle, sier han til Dagbladet.

Ifølge avisa vil nye koronatiltak bli presentert på en pressekonferanse søndag. Hvilke tiltak det er snakk om, er foreløpig ikke kjent.