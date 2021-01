Sosial nedstengning i Norge etter julehøytiden

Nyheter





– Jeg vil gjerne ønske dere alle et godt nytt år. Men det nye året har dessverre ikke startet slik vi håpet, sa Solberg på en pressekonferanse søndag kveld.

Der presenterte hun en pakke med nye, strenge tiltak for å slå ned smitten i Norge.

Vaksineringen her til lands har startet, men nå frykter regjeringen og helsemyndighetene at koronaepidemien kommer ut av kontroll i starten året.

Nå innføres det derfor en «sosial nyttårspause» for å unngå en ny smittebølge.

– Hvis alle følger disse reglene, så vil vi sammen kunne begrense smitten, sa Solberg.

Sosial pause

Blant de mange tiltakene som blir hasteinnført fra og med mandag 4. januar, er en grense på fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem. Denne grensa forskriftsfestes, og du kan bli bøtelagt hvis du bryter den.

Nordmenn anbefales samtidig å vente med å ha gjester på besøk hjemme i 14 dager. Men dette er kun et råd, ikke en bindende regel.

Det blir også innført et nasjonalt skjenkeforbud på serveringssteder.

Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler går over til rødt nivå.

Alle landets kjøpesentre og butikker blir bedt om å innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.

Dessuten blir nordmenn bedt om å unngå alle unødvendige reiser – både innenlands og utenlands.

Organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, og det innføres strengere antallsbegrensninger for arrangementer både innendørs og utendørs.

– Vi må sette det sosiale livet vårt på vent i minst to uker, sa Solberg.

Ny vurdering i midten av januar

Bakteppet for disse inngripende tiltakene er bekymring for at Norge nå står ved et farlig knekkpunkt i smitten.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er R-tallet, altså reproduksjonstallet, nå beregnet til 1,3. Det betyr at hvis 100 personer blir smittet av covid-19, vil disse i snitt smitte 130 personer videre.

Den nye tiltakspakken vil i første omgang vare i to uker fra 4. januar til 18. januar. I midten av januar vil situasjonen bli vurdert på nytt.

Det må da være en stabilisering og helst en nedgang for at tiltakene skal lettes, understreker Solberg.

– Det vi er redd for, er denne R-en på 1,3, som gir eksponentiell vekst og betydelig flere syke hvis vi ikke får den ned. Det er den vi må se en bevegelse i, utdyper Solberg overfor NTB.

For svak etterlevelse

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NTB at han tror oppblussingen nå gjennom jula først og fremst skyldes at folk ikke har fulgt smittevernreglene godt nok, og ikke at regelverket i seg selv har vært for liberalt fram til nå.

– Men det er klart at med den økte mobiliteten vi har hatt, og den økte muligheten vi har hatt til å treffes, så har det vært en økt risiko, sier han.

Han legger til at det fortsatt er usikkerhet rundt hvordan smitteutviklingen faktisk har vært i jula.

– Men det er økt smittetrykk i befolkningen nå, og det er utbrudd i stadig flere deler av landet, sier Guldvog.