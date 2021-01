Ny lederduo i VOL

Nyheter

Geir Bjørn Nilsen har sagt opp sin stilling som daglig leder og ansvarlig redaktør i VOL.

Han skal i tiden som kommer, i oppsigelstiden, arbeide med strategi for Polaris Media Nord-Norge (PMNN).

Nyhetsleder Vidar Eliassen konstitueres som ansvarlig redaktør, mens markedsleder Stina Helene Gustavsen er konstituert som daglig leder fra tirsdag 5. januar. Gustavsen fortsetter også i stillingen som markedssjef.

Styreleder i VOL, Harald H. Rise, forklarer at styret har valgt å starte en prosess der en ny toppledelse i VOL skal rekrutteres. Han vet denne jobben vil ta tid, men føler seg trygg på at Eliassen og Gustavsen skal styre skuta på en solid måte i tiden som kommer.

– Samtidig er jeg glad for at vi får god nytte av Geir Bjørn også i oppsigelsestiden. Han har ledet VOL fra null til mer enn 5.000 betalende abonnenter i løpet av få år. Det er et formidabelt resultat. Vi ønsker at han skal bruke kompetansen og erfaringene i noen konkrete prosjekter som kan komme både VOL og andre selskaper i PMNN til nytte, opplyser Harald H. Rise.

Fire gode år

Geir Bjørn Nilsen har vært redaktør for både Andøyposten, Vesteraalens Avis, SortlandsAvisa (nedlagt i 2017) og VOL, både hver for seg og til dels samtidig. Men de siste årene har han vært toppleder i VOL og tatt det som var et gratis nettsted gjennom en fantastisk vekst i antall betalende abonnenter og trafikk på betalte artikler.





Nilsen melder om at han har hatt fire gode år i VOL.

– Staben har i denne tiden gjort en veldig god jobb, og VOL er endret fra å være et nettsted fylt med masse notiser til å bli et kvalitetsnettsted med nyheter som over 5.000 vesterålinger betaler for hver måned. Det er et resultat alle ansatte og eiere kan være stolt av, mener han.

Sammensatt

Årsaken til at han gir seg er sammensatt. Den avtroppende redaktøren er også optimistisk med tanke på VOLs fremtid.

– Det har vært tøffe tak underveis, masse pendling og i det siste noen helsemessige utfordringer for meg. Derfor er tiden inne for at andre leder VOL videre. Jeg vil takke tidligere kolleger for innsatsen og Polaris Media Nord-Norge for tilliten. Jeg har stor tro på fremtiden for VOL. Det er etter mitt skjønn ingenting i veien for at VOL skal bli det største mediehuset i Vesterålen, sier Geir Bjørn Nilsen.

Konstituert

Vidar Eliassen startet som journalist i VOL sommeren 2014, og har vært nyhetsleder siden våren 2018. Nå ser den konstituerte redaktøren frem til å lede staben de kommende månedene, frem til en ny leder er på plass.

– Geir Bjørn Nilsen har sammen med VOLS dyktige stab, lagt et godt grunnlag gjennom fire år og i stor grad bidratt til at vi med god margin landet på 5000 abonnenter innen årsskiftet. I tiden fremover skal vi bygge videre på den solide plattformen som er bygget opp, og samtidig jobbe for å utvikle innholdet videre i både kvalitet og bredde, sier Eliassen.