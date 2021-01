Regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud

Nyheter





Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil legge fram flere opplysninger om saken om kort tid, melder NRK , som meldte om saken onsdag.

At portforbud nå diskuteres i forvaltningen, kommer fram i de offentlige journalene til departementet. Dokumentet «Høringsnotat – forslag om hjemmelsgrunnlag for portforbud – Departementsforeleggelse», ble journalført 21. desember i fjor.

NRK skriver at Justisdepartementet har bedt norske ambassader i utlandet om å rapportere om hvordan portforbud er håndhevet og innført i flere europeiske land.

Flere departementer er også bedt om å svare på hvilke konsekvenser portforbud vil få for den sektoren de har ansvar for, heter det.

Samtidig fremholder assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NRK at det skal svært mye til for at portforbud vil bli aktuelt.

Mæland deltar på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Portforbud har i flere europeiske land vært brukt i kampen mot smittespredning. Sist lørdag ble det innført forlenget portforbud i 15 av Frankrikes 101 departementer. I den tyske delstaten Sachsen ble det i midten av desember innført portforbud mellom klokka 22 og 6.