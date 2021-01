Anbefaler idrettslagene til å ha utetreninger

Nyheter

Regjeringen forbød trening innendørs da de la frem sine siste tiltak for å få ned korona-smitten. Frem til 18. januar kommer all trening for breddeidretten innendørs til å være forbudt. Det har skapt problemer for mange som skulle ha startet opp med aktivitet denne uken.

Mette Røkenes er kommuneoverlege i Sortland. Hun sier i en en pressemelding at hun oppfordrer lag og foreninger som rammes av treningsnekt innendørs, om å legge treningene utendørs.

– Tenk alternativt, oppfordrer hun.

– Værmessig ligger det fint til rette for dette. Barn og unge har hatt store utfordringer under alle korona-tiltak i 2020. Nå har det vært to ukers ferie og de setter nok pris på å komme i aktivitet igjen. Men husk avstanden, skriver Røkenes.

Mange henvendelser

Røkenes opplyser også at det har vært mange henvendelser til koronatelefonen i Sortland angående reisevirksomhet. Hun minner alle på om at de er bedt om å unngå unødig reiseaktivitet, men at det er opp til hver enkelt å avgjøre hva som er nødvendig og hva som er unødvendig.

– Men risikoen for smitte øker mye med økende reiseaktivitet, da vil også risikoen for nedstengning øke, påpeker hun.

Hun ber også innbyggerne være forberedt på at det kan komme andre og mer langvarige tiltak. Kommunene vet i dag ikke hvilke råd sentrale myndigheter etter hvert kan komme med.

– Men jeg vet at vi sammen i Sortland skal stå han av atter en gang, slår hun fast.

Vaksinestart

Kommuneoverlegen opplyser at det onsdag ble satt 53 vaksiner på sykehjem i Sortland. Neste uke regner hun med at helsepersonell kan få de første vaksinene. Hun venter inn 30 vaksiner i uke 2, og av disse skal 20 prosent tilfalle helsepersonell. Dette er etter anbefalinger fra sentrale myndigheter.

– Hvordan vaksineringen i Sortland skal foregå for innbyggerne, kommer vi ut med informasjon om snarest. Det jobbes iherdig med p få på plass et system for dette, skriver Røkenes.